Apre in città un nuovo gruppo di auto-aiuto

E’ nato un nuovo gruppo di auto aiuto in supporto al periodo del Lutto. "Le fasi del lutto – spiega la presidente Rossana Pezzini – o più in generale per ogni perdita che ci troviamo a vivere, richiedono del tempo per poter essere superate adeguatamente. Le domande più frequenti che ci poniamo quando viviamo il dolore legato a una perdita importante possono essere: “Quando tornerò a stare bene?” “Perché passo dalla tristezza alla rabbia, e viceversa, così velocemente?” e altre ancora". E’ così nato anche nella nostra città un gruppo di auto aiuto formato da persone che si incontrano per condividere e affrontare uno specifico problema. Nel gruppo si ascoltano e si raccontano le esperienze di vita. "L’ascolto incondizionato, il valore del silenzio, il prezioso impegno di segretezza, il prendersi cura delle nostre fragilità con delicatezza e premura – aggiunge Rossana Pezzini – rendono l’Auto Aiuto un luogo dove portare se stessi senza essere giudicati. Nel gruppo si trova quel sostegno reciproco che restituisce fiducia in se stessi e negli altri".

La partecipazione è gratuita grazie al contributo del comune di Viareggio e di Icare e gli incontri si svolgono in presenza di un facilitatore formato presso il Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto di Firenze. Gli incontri si svolgeranno nella sede di Viareggio in via del Forcone n.10A con cadenza quindicinale il mercoledì alle 18,30 fino al 31 dicembre.

Info: 349-8107007