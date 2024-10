Apre il villaggio olimpico. Dove sport è inclusione

Sarà il mister campione del mondo Marcello Lippi a tagliare il nastro del villaggio dello sport questa mattina, alle 10.30, a Massarosa: testimonial d’eccezione per la seconda edizione del “Festival Sport&Inclusione”. Oltre al villaggio – con 50 società sportive presenti con dimostrazioni e prove delle diverse discipline – sono due le aree spettacolo: il palco truck in Piazza Provenzali e l’anfiteatro del Parco di Nassiriya. Nel parco si alterneranno dalla mattina, alle 11, le esibizioni delle scuole di danza che saranno protagoniste anche in piazza fino alle 19 insieme ad interviste ed approfondimenti legati a sport e turismo, sport e sociale ed ovviamente sport e inclusione.

Confermate le presenze dell’oro olimpico a Barcellona Margherita Zalaffi, schermitrice specializzata nel fioretto, e degli atleti della nazionale di nuoto paralimpica Pietro Passerini, Sofia Joyella e Gagliardo Gurrieri, in collegamento l’argento a Parigi Sara Morganti, cavallerizza, oltre a tante altre personalità ed istituzioni. Durante la manifestazione sarà nominato ambasciatore dello sport per Massarosa Stefano Gori, atleta pluripremiato e membro del Comitato italiano paralimpico.

Nel villaggio piste da pattinaggio, campi da pallavolo, percorsi per giocare a tappino, a bocce, tatami e spazi per le dimostrazioni delle varie discipline. Tante lo opportunità e le attività presentate legate all’inclusione dall’hockey alle bocce, dal tennis, all’equitazione fino addiritutura al rally.

La manifesfazione ha il patrocinio del Cip e la collaborazione organizzativa ed artistica di Al.So eventi di Sonia Paoli.