Appuntamento in danza. Dal classico al modern tra il Teatro eil Chiostro

Sarà un doppio appuntamento con la danza, quello presentato oggi dal Festival La Versiliana. Se alle 21.30 al grande teatro all’aperto andrà in scena “Carmen” ispirata alla novella di Prosper Mérimée e all’omonima opera di Bizet, del Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta, con le coreografie coinvolgenti di Agnese Omodei Salè e Federico Veratti, nel Giardino Barsanti, alle 22, sarà invece in scena “Emotional Connections“ di WellDance & Blound con le coreografie di Annarosa Petri, per uno spettacolo effervescente e carico di energia, un viaggio nei sentimenti attraverso una fusione dei vari stili di danza: hip hop, modern, e Contemporanea Dance.