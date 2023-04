Approvato il bilancio "Usciamo dal tunnel"

Approvato al termine di un consiglio comunale fiume il bilancio di previsione del Comune. "Un primo passo verso l’obiettivo, adesso non ancora possibile ma cui l’amministrazione giungerà, di ripristinare l’equilibrio storico fra risorse che derivano dalla contribuzione degli utenti e risorse che derivano dal bilancio del Comune – commenta la sindaca Simona Barsotti –; si tratta di una linea di ricostruzione dei servizi e di ripristino di condizioni di equità fiscale che si compirà appena usciti dal dissesto, con una prospettiva condivisa dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, coi quali abbiamo sottoscritto un accordo di straordinaria importanza".

Il punto focale è stato lo sgravio di fondi che il Comune in questi anni ha accantanato a vario titolo, e che adesso sono di nuovo disponibili e lo saranno ancora di più dopo l’approvazione del bilancio consuntivo. "Quello di quest’anno è un bilancio in due tempi – spiega il consigliere delegato al bilancio e all’uscita dal dissesto Adolfo Del Soldato –; se nei prossimi giorni saranno confermati i dati del preconsuntivo allegati al bilancio ulteriori risorse si libereranno. Come sempre sostenuto anche in atti ufficiali, la temperie politico-tecnica di questi anni, a cui troppi si erano affezionati, ha portato a sottostimare le entrate e a sovrastimare fondi, accantonamenti e riserve che avevano reso ingestibile il bilancio di un Comune che invece, sembra incredibile a dirsi, ha fondamentali sani, e non può muoversi come potrebbe solo per i vincoli e procedure imposte dalla condizione di dissesto, da cui è nostro dovere uscire di corsa, come tutte le condizioni consentono".

Il bilancio prevede anche un primo blocco di sei assunzioni in diversi settori e maggiori risorse per le manutenzioni ed il sociale.

RedViar