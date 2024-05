Approvata la nuova Tari. La tassa sui rifiuti sale del 3,15 per cento

Il consiglio comunale ha approvato con i voti della sola maggioranza le nuove tariffe della Tari e, contestualmente, le scadenze per le tre rate: i termini per i pagamenti sono stati fissati al 30 giugno, al 31 agosto e al 31 ottobre.

Per quanto riguarda le tariffe della tassa sui rifiuti, i dati sono stati presentati in consiglio dal delegato al bilancio Adolfo Del Soldato: "A Massarosa la tassa sui rifiuti aumenterà del 3,15 per cento – spiega – e si tratta della variazione più bassa in tutta la Versilia, oltre che di una delle più piccole dell’Ato Costa". Il risultato è stato reso possibile da una serie di accorgimenti: "Sono anni che tiriamo al massimo tutto ciò che non è essenziale – continua Del Soldato –: penso alla manovra dei sacchetti dello scorso anno. Inoltre, Ersu ci è venuta un po’ incontro, e come amministrazione abbiamo deciso di agire sulla quota comunale dei costi. In questa situazione, più di così non si poteva fare".

Le utenze domestiche pagheranno 1,006379 euro al metro quadro di quota fissa in caso di famiglia mononucleare (280,20 euro a utenza la quota variabile); 1,099996 euro per le famiglie di due componenti (336,24 quota variabile); 1,193612 le famiglie di tre persone (382,94 quota variabile); 1,287229 in caso di nucleo formato da quattro persone (410,96 invece è la quota variabile); 1,369143 per cinque componenti (460,46); e infine 1,439356 per sei o più familiari (476,34). Per quanto riguarda le quote non domestiche, invece, chiaramente incide la tipologia di attività, in un range amplissimo che spazia da cinema e teatri (meno di un euro a metro quadro di quota fissa) ai banchi di generi alimentari (oltre 10 euro).

DanMan