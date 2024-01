Appoggio bipartisan della politica ai pescatori

Da destra a sinistra, la politica si schiera con i pescatori. Lo fa l’Europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi (nella foto), affermando che "Il tempo delle promesse a vuoto è finito. I pescatori viareggini pretendono giustamente dalla Regione risposte definitive ai problemi dell’imboccatura e dell’insabbiamento del porto, perché non è possibile – sostiene – costringerli a continuare a lavorare in condizioni così anti-economiche e pericolose. Viareggio ha un polo nautico che rappresenta un’eccellenza internazionale ma patisce infrastrutture da terzo mondo e questo è vergognoso". Sempre per la Lega il consigliere regionale Massimiliano Baldini annuncia che porterà il problema all’attenzione della commissione infrastrutture a Firenze "che si riunirà il 10 gennaio – spiega Baldini – per discutere la delibera 375 sul bilancio preventivo 2023 e il pluriennale 2023 - 2025 dell’Autorità portuale con i consueti e inaccettabili ritardi. Del resto – prosegue il consigliere regionale – che il porto e la sua comunità stiano pagando, da anni, un prezzo altissimo a causa dei ritardi della Regione e del Comune, consumati l’un l’altro da litigi e contenziosi, lo dimostra il caso della nomina del nuovo Segretario dell’Authority". Anche il Pd di Viareggio condivide l’allarme lanciato dai pescatori e, attraverso la responsabile dei temi legati all’economia del mare, Federica Maineri annuncia di essersi attivato "affinché venga affrontata e risolta la problematica dell’insabbiamento del nostro porto. Nell’interesse della marineria, della nautica e dell’economica cittadina".