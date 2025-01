Appello alle iscrizioni: "Meglio scuole locali"

Ultime opportunità per partecipare agli open day promossi da tutte le scuole del territorio, così da far conoscere a futuri studenti e famiglie le attività, gli orari di lezione, gli spazi a disposizione e gli insegnanti. E a tal proposito l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni, coglie l’occasione per lanciare un appello esplicito: "Iscrivete i vostri figli nelle nostre scuole, altrimenti sono inutili e tardive le proteste sui possibili tagli".

"Se i genitori vogliono che le istituzioni investano sulla scuola – premette – è necessario che facciano frequentare quelle di prossimità ai bambini, perchè poi è sempre più difficile il salvataggio messo in atto a giochi fatti. Da sempre si è sempre registrata una naturale migrazione degli studenti nei vari territori vicini: ad esempio perdiamo qualche numero sulla primaria ma recuperiamo con le medie. Però è ovvio che se tutti andassero nelle scuole di prossimità non ci sarebbero problemi di sopravvivenza delle classi.

E’ questo il segreto per mantenere in vita i nostri percorsi educativi ma, allo stesso tempo, la storia del territorio e la sua identità: assurdo che poi ci si arrabbi in caso di paventati accorpamenti se poi non si è creduto nell’offerta didattica del proprio Comune. L’amministrazione comunale può far sentire la propria voce ma le prime protagoniste del futuro delle scuole locali, e arricchimento per le stesse, sono le famiglie"