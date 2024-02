Aperte le iscrizioni al terzo "FantaCarnevale". Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza

Ritorna il FantaCarnevale, il gioco dedicato al Carnevale giunto alla 3ª edizione. Giovedì scorso sono partite le iscrizioni: è possibile partecipare fino alle 14.59 di sabato 3 febbraio, un’ora prima del via. Per la composizione della propria squadra rimangono a disposizione 100 Tofanelli per acquistare due carristi di prima categoria tra i 9 in gara, un carrista di seconda (su 4), due mascherate di gruppo, due maschere isolate e una pedana aggregativa fuori concorso. Ogni utente potrà iscrivere fino a tre squadre diverse. Una novità importante riguarda i premi: sono infatti previsti dei riconoscimenti (non in denaro) per i vincitori delle quattro categorie di costruzioni in concorso – fra i carri di prima saranno premiati i tre punteggi più alti –, per le prime tre squadre in classifica generale e pure per l’ultima. Parte del ricavato delle sponsorizzazioni sarà devoluto alla cooperativa Crea e alla Casa delle Donne di Viareggio.