Apericena benefico. Il sostegno per la casa di salute di Ciabatti

Apericena benefico domenica 30 giugno alle ore 20 al circolo Il fienile del Varignano, organizzato dall’associazione Amici del popolo Guarani. Il ricavato infatti partirà per la Bolivia, per sostenere la scuola di salute di padre Tarcisio Ciabatti, servendo per il mantenimento alimentare dei giovani che la frequentano e la manutenzione degli edifici. È in programma infatti un efficientamento energetico con l’utilizzo di pannelli fotovoltaici che ha un costo importante. La serata è aperta tutti, per partecipare rivolgersi a Stella Del Carlo, la presidente dell’associazione, al numero di cellulare 3472953465.