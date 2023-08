Anziani vittime di truffe Enel mette in guardia Anche il web è rischioso

"Siamo addetti del gas". "Dobbiamo fare un controllo e cambiare il contatore": le truffe e i raggiri in agosto, mese delle ferie, non vanno in vacanza, anzi al contrario gli inganni sono dietro la porta. A rischio le persone più fragili, gli anziani (non tutti) che cadono nella trappola di chi si presenta alla porta con belle maniere e apparente professionalità. L’invito a prudenza e attenzione arriva da Enel Energia che ha ricevuto alcune segnalazioni da Viareggio, da Camaiore e da altre località versiliesi. "Se qualcuno si presenta a domicilio a nome della azienda per i contratti “porta a porta“ è necessario chiedere il tesserino con i dati identificativi", evidenzia Enel Energia che aggiunge: "nessuno della azienda è autorizzato a riscuotere e restituire denaro. Chi presenta offerte per conto di Enel Energia ha moduli e materiali informativi riferibili all’azienda e Enel invita che è necessario leggere bene prima di firmare ogni documento". Per le truffe a domicilio Enel segnala che né i dipendenti né gli agenti specializzati "si occupano della sostituzione di contatori". È sempre bene chiamare il numero verde 800.900860.

Le truffe viaggiano anche on line. In alcuni casi, invece, esistono soluzioni alle truffe on line per acquisti via web. Vari cittadini della zona Versilia, per lo più uomini di mezza età, si sono rivolti a Francesca Galloni legale di Confconsumatori, vice presidente regionale e responsabile dello sportello di Forte dei Marmi. "Alcuni cittadini- racconta l’avvocato Galloni- si sono rivolti allo sportello di Forte dei Marmi, perchè dopo aver fatto un ordine di prodotto on line (tv e divano del valore compreso tra 7001000 euro) su un sito famoso non hanno ricevuto mai il prodotto acquistato e nemmeno la restituzione del denaro. In due casi dopo aver fatto reclamo siamo riusciti a fare recuperare agli associati la somma versata".

Maria Nudi