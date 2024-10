Anziana travolta sulle strisce da un’auto. Trasferita in condizioni disperate a Cisanello

Ancora un drammatico incidente sulle strade di Viareggio. E ancora una volta sulla via Marco Polo, all’altezza di via Fratti. Qui, una donna di 73 anni, originaria del Canada, ieri pomeriggio intorno alle 16.15 è stata travolta da un automobilista mentre stava attraversando a piedi sulle strisce pedonali. L’uomo alla guida, un pensionato, stava procedendo la via Marco Polo da mare in direzione monti. Saranno gli accertamenti della Polizia Municipale a stabilire la dinamica dell’evento, ma l’impatto è stato tremendo. Dopo l’urto la donna è stata sbalzata per diversi metri, ed è rimasta priva di sensi sull’asfalto. I testimoni si sono subito resi conto della gravità delle sue condizioni, così sul posto la centrale del 118, oltre all’automedica e all’ambulanza della Croce Rossa, ha inviato Pegaso. L’elisoccorso, atterrato al campo sportivo della Migliarina, ha accompagnato la 71enne in condizioni disperate all’ospedale di “Cisanello“ per una frattura cranica. Mentre l’anziano automobilista, 74 anni, è stato invece accompagnato all’ospedale “Versilia“ per accertamenti.