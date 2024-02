“Antiqua“ per chi ama curiosare tra gli stand

Prima edizione di Camaiore Antiqua (foto di repertorio) sabato e ogni terzo sabato per un anno. Parte l’iniziativa nata dall’idea di alcune commercianti e la delegata alla cura del centro storico Sandra Galeotti che lo hanno proposto al Comune. Il mercatino occuperà la piazza XXIX Maggio con bancarelle di antiquariato, modernariato e vintage. L’intenzione è di coinvolgere in futuro più banchi e diventare un appuntamento fisso in Versilia con oggettistica di qualità. Si inizia con la presentazione di una chicca: con la piazza di un tempo in bianco e nero. La città ha proprio bisogno di storia e animazione giusta adatta per un centro storico di secoli.