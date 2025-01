Antipasto di Carnevale. Nel segno della solidarietà

Una bella giornata di socialità, dedicata a persone di tutte le età e una bella giornata di Carnevale. È quella che è andata in scena sabato al quartiere Campo d’Aviazione, organizzata dal Comitato Carnevale Rione Campo D’Aviazione e dalla parrocchia di Santa Rita. Centinaia le persone presenti che hanno potuto sbizzarrirsi tra le bancarelle dell’artigianato locale e le postazioni delle associazioni di volontariato cittadine. Ma c’è stata tanta musica, con la presenza di 5 scuole di danza e tanti giovanissimi a scatenarsi in danze al ritmo di Carnevale.

In centinaia hanno preso parte al 3° Memorial di burraco Memorial Adriano Iacopetti ed altrettanti hanno partecipato alla cena di beneficenza. Burlamacco e Ondina hanno dato il calcio d’inizio al 3° Mondialito dei Rioni ‘Memorial Egisto Olivi’, che ha visto partecipare (con l’affermazione in finale del Rione Torre del Lago sul Rione Darsena) tutte e 10 le realtà rionali del comune di Viareggio.

"Una stupenda giornata di festa - per il presidente del Comitato Carnevale del Cda, Tommaso Lucchesi -, con tanta partecipazione. Abbiamo anche voluto rendere omaggio a tre grandi carnevalari. A Mario Giannelli è stato dedicato un sentito omaggio prima del calcio d’inizio delle partite, mentre Claudio Morganti è stato ricordato prima della cena di beneficenza, con la riproposizione di uno sketch fatto in coppia con Alessandro Bonuccelli. Sketch riproposto da due attori della compagnia teatrale L’apecheronza e seguito dalla riproduzione della sua immagine tramite un proiettore. Infine nel corso della cena stessa, in cui abbiamo premiato i partecipanti alle varie iniziative, abbiamo anche ricordato Andrea ‘Spillo’Mazza, cui abbiamo dedicato un concorso riservato ai bambini per la realizzazione di carri in miniatura".

Le iniziative del comitato però non finiscono qui. "Il prossimo 10 febbraio - conclude Lucchesi - andrà in scena la festa rionale con la sfilata dei bambini, lungo via Dei Lecci, via Parri e via Vassalle. Per noi il futuro del Carnevale passa dai più giovani. Per questo portiamo avanti le nostre iniziative, cercando di creare sempre più coesione tra gli appassionati della nostra manifestazione più importante".