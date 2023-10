Ieri al Tribunale di Lucca sarebbe dovuto partire il processo per la morte di Sofia Bernkopf, la 12enne di Parma annegata il 13 luglio 2019 in una piscina del bagno “Texas“ a causa dei capelli aspirati dall’eccessiva potenza del motore di ricircolo. Ma il giudice è cambiato e se ne riparlerà il 13 novembre. La famiglia, difesa dall’avvocato Stefano Grolla, auspica che il processo, che vede alla sbarra sette imputati, non subisca ulteriori ritardi.