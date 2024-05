Animatori per bambini conoscenza russo e ucraino

ANIMATORI

La Casa degli Orsi a Forte dei Marmi cerca per bambini da inserire in equipe. Il lavoro si alterna fra miniclub sulle spiagge e feste di compleanno. Il lavoro si svolge a Forte dei marmi, per i mesi di luglio e agosto. Attitudine a lavorare con i bambini, esperienza nel settore dell’animazione, automuniti, conoscenza della lingua inglese e russo/ucranio (meglio se madrelingua)

Offriamo: alloggio (solo per i mesi estivi in Versilia) - corso di formazione per animatori - contratto a tempo determinato e/o a chiamata. Contratto di lavoro: Part-time, Durata contratto: 2 mesi. www.indeed.com

CAMERIERE/A DI SALA

Hotel Paris di Lido di Camaiore cerca. Non è necessaria esperienza, conoscenza inglese. Da subito ad Ottobre 2024 con orario 19:30-22. Per candidarsi 371 3766270 o inviare cv a: [email protected]