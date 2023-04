Animali e agricoltura È la Festa di primavera

La primavera sarà protagonista a Massarosa domenica 23 aprile con la 36ª edizione della ormai tradizionale Mostra Agrozootecnica e Fiera del Carmine. Una grande ripartenza con una rinnovata area dedicata a fiori, piante e animali, l’area food, lo spazio con i prodotti locali e l’artigianato, oltre naturalmente all’area eventi in piazza Provenzali. Sul palco lo spettacolo della primavera prenderà forma fin dal mattino con il coinvolgimento delle scuole e dei tanti progetti legati all’ambiente, ma anche delle associazioni per una primavera davvero di tutti, e poi talk, esibizioni, sfilate e musica. A completare il ricco programma ci saranno anche mostre fotografiche ed estemporanee d’arte. "Stiamo lavorando a un’edizione che unisca elementi tradizionali, come la presenza di animali e prodotti della terra, a novità ed iniziative che coinvolgano tutta la comunità sul tema della primavera e dell’ambiente – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio – offrendo una giornata vera di primavera ricca di spettacoli e spunti per chi deciderà di passarla con noi nel cuore di Massarosa".

Nei prossimi giorni saranno svelati ospiti e programma dettagliato di questa edizione che prenderà vita dalle 10 alle 20 di domenica 23 aprile. "Una festa di primavera, una festa di tutti e per tutti - commenta la sindaca Simona Barsotti –; Massarosa può tornare ad essere protagonista e noi stiamo lavorando per questo".

Quest’anno, inoltre, il Comune cerca aiuti esterni. "Per migliorare la qualità dell’evento e dare maggiore risalto a questa manifestazione", si legge in un atto approvato alla giunta, l’organizzazione della Mostra sarà affidata a un soggetto esterno "di comprovata esperienza e competenza".

