Anffas Versilia. Lo sportello all’Osterietta

E’ stata inaugurata nel giorno del 67° compleanno di Anffas Nazionale, la sede versiliese della stessa associazione che ha “trovato casa” a Pietrasanta, nei locali del Centro di Formazione Osterietta. Il taglio del nastro, blu come il colore “associato” all’ autismo per ricordare il prossimo 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza su questa sindrome, è stato “celebrato” dalla presidente di Anffas Versilia e vice della Consulta del Volontariato, Monia Battistini, insieme a tanti ragazzi e ragazze, in particolare della Cooperativa Le Briccole Special. Non sono voluti mancare il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti e l’assessore all’associazionismo Andrea Cosci, raggiunti poi dall’assessore ai servizi socio sanitari di Seravezza, Stefano Pellegrini: "Anffas è una delle tante ‘energie positive’ che ci spingono e supportano, ogni giorno, nella risposta che siamo chiamati a dare alla rete del bisogno – ha sottolineato Giovannetti e Cosci – vogliamo ribadire il nostro grazie e il più ampio sostegno a tutto hanno il mondo del volontariato locale, per il contributo di esperienza, umanità e grande sostanza che offre alla comunità".

Proprio durante la cerimonia, Monia Battistini ha annunciato che nella nuova sede, oltre a svolgere attività di sportello Sai Anffas, "grazie alla fiducia che ci ha rinnovato l’amministrazione comunale e alla disponibilità del presidente Andrea Galeotti, sarà riaperto il front office della Consulta comunale, ogni mercoledì dalle 9,30 alle 11,30, senza bisogno di appuntamento".