Ammodernamento della rete idrica. Chiuso il cantiere a Capezzano

Continua il processo di rinnovo dei sottoservizi promosso dal Comune e realizzato da Gaia. Sono terminati i lavori sulla rete a Capezzano: quasi 3 chilometri di tubazioni nuove che vanno a sostituire quelle precedenti, vetuste e in fibrocemento, spesso oggetto di perdite e causa di riparazioni a carattere di urgenza. L’intervento concorrerà a un sostanziale miglioramento del servizio per circa 210 utenti. Le vie interessate dalle sostituzioni sono state via Cafaggiolo, via don Eugenio Benedetti, via Caravello, via dell’Antenna (tratto tra via Caravello e via Serena), via Carraia (tratto tra via Paduletto e via Caravello) e via Paduletto (tratto tra via Carraia a via Cafaggiolo).

Questo massiccio intervento, finanziato dal Pnrr, rappresenta un sostanziale passo in avanti riguardo alla sostituzione della rete di acquedotto e fognaria a Capezzano, voluta dall’amministrazione e partita, già negli anni passati, con le sostituzioni su via XII Agosto, via Arginvecchio Nord e via Antenna. Tutti i tratti interessati dai lavori saranno riasfaltati in primavera, una volta che il terreno sottostante si sarà assestato. "Risolviamo un problema presente da anni a Capezzano che, tra perdite e rotture, ha creato non pochi disagi agli abitanti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –: un cantiere fondamentale e atteso da tempo che finalmente portiamo a termine".

Nel frattempo, è in fase conclusiva anche il cantiere su Lido di Camaiore, in zona Magazzeno e aree limitrofe, per la fognatura nera in strade dove prima era assente: via del Magazzeno, via Montecassino, via Mentana, via Montecastrese, via del Merlino, via Gladioli e via delle Camelie. In alcune di queste, è stata effettuata anche la sostituzione della rete di acquedotto (via Montecassino, via del Merlino, via dei Gladioli e via delle Camelie). In totale, più di 5 chilometri di nuovi sottoservizi, con benefici a oltre 300 utenze coinvolte. Anche in questo caso, prevista nel giro di qualche mese la riasfaltatura. "Oltre alla soddisfazione per aver portato in fondo questi progetto per la quotidianità dei residenti – continua l’assessore –, quello su Lido è un intervento fondamentale anche per abbattere l’inquinamento del nostro mare, contrastando la dispersione dei liquami nella Fossa dell’Abate". Oltre a questi due macroprogetti, la stessa opera sostitutiva ha interessato via Fucini a Lido, mentre sono ancora in corso quelli su via Fondi e sulla Pedemontana in via delle Capanne. Prossimi cantieri in partenza: via Barsottelli, adduttrice e distributrice principale per tutta la rete di Capezzano; Viale Oberdan e in via Misciano.