Ami il tango argentino?. Arriva il corso adatto

Per gli appassionati di tango argentino nella sala dell’Auser Filo d’Argento nella pineta di Ponente è stato organizzato il corso di tango con i maestri Alessandro e Marella. Le lezioni sono tutti i lunedì con il seguente orario alle 20.30 per chi inizia da zero “primi passi“ alle 21.30 per chi invece ha già qualche cognizione, gli “intermedi“.