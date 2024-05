Ambiente Cinque comuni uniscono le forze

I temi in comune abbondano. C’è Cava Fornace, i cui effetti ricadono su Montignoso, Pietrasanta e Forte dei Marmi. C’è il lapideo, che unisce le cave di Stazzema e Seravezza ai laboratori e aziende di Pietrasanta e Seravezza. E poi l’incubo erosione per l’intera costa apuoversiliese. Con queste premesse il sindaco Alberto Giovannetti, insieme all’assessore all’ambiente Tatiana Gliori, ha riunito per la prima volta cinque comuni fissando tre priorità: salute, sicurezza ed economia.

L’incontro ha avuto lo scopo di imboccare un percorso condiviso per tutelare salute pubblica, sicurezza idrogeologica e i vari settori dell’economia. Erano presenti anche i sindaci Francesco Persiani (Massa) e Gianni Lorenzetti Montignoso) e gli assessori all’ambiente Giulio Francesconi (Montignoso) Enrico Ghiselli (Forte) e Michele Silicani (Seravezza). "È necessaria – spiega Giovannetti – una linea d’azione più unitaria possibile su Cava Fornace per avere un peso maggiore quando con la Regione ci sarà da definire il futuro della discarica. Durante l’incontro questo obiettivo si è ampliato in modo spontaneo ad altre situazioni su cui potremmo far fronte comune. Ci sono state posizioni anche rigide, ma nessuno vuole imporre nulla: dobbiamo cercare, da amministratori responsabili, le soluzioni più utili al benessere delle nostre comunità".