Alzheimer Caffè . Via ai saggi nel terreno

Primo passo in vista della realizzazione del futuro Alzheimer Caffè nell’immobile della donazione Barberi in via Carrara. Infatti l’amministrazione comunale ha affidato alla ditta a Bierregi srl con sede legale a Lucca l’’incarico di effettuare le indagini

geologiche relative al progetto di realizzazione dell’edificio che sarà centro diurno per anziani affetti da patologie neurologiche quali morbo di Alzheimer o demenza senile. "E’ una perizia importante – evidenzia il consigliere delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli – per poi avviare la progettazione necessaria. Poi dovremo trovare i finanziamenti e l’avvio del cantiere non sarà prima del 2026. Era comunque uno degli impegni del programma elettorale che vogliamo portare a compimento. Ci saranno incontri con operatori del settore per calibrare il servizio alle reali necessità delle famiglie: infatti non è escluso che il progetto che avevamo inizialmente non venga modificato per realizzare in paese una risposta ad una crescente necessità di supporto". Nel parco troveranno spazio le attività fondamentali per la cura del sé, ossia quelle del movimento all’aria aperta e dello sport come motore del benessere. Funzioni che saranno garantite anche dalla realizzazione di una sorta palestra all’aperto. Poi la struttura dell’Alzheimer Caffè, un luogo in cui le persone della terza età e i loro familiari potranno vivere momenti di svago e di incontro, di confronto e di socializzazione in un contesto del tutto informale. Un luogo che secondo gli iniziali intendimenti era pensato per essere "protetto, ma al contempo aperto al contesto, al parco circostante e alle attività delle associazioni attive sul territorio grazie a percorsi pedonali collegati alla via Carrara".

Fra.Na.