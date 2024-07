Altra spaccata col tombino. Subito presi dai carabinieri

A dare l’allarme sono stati i vicini, quando hanno sentito quel colpo secco. Poi un altro. Infine il rumore del vetro in frantumi. Qualcuno si è affacciato sulla strada, il viale Marconi, e ha capito: alla caffetteria “Lo Scivolo“ di Torre del Lago erano appena entrati i ladri. Hanno sfondato la porta con la grata di un tombino in ghisa, presa poco distante. Dalla via Mazzini. E tutto è accaduto nel giro di un paio di minuti, quando erano da poco passate le 23. Di una serata di luglio inoltrato.

Fino a qualche anno fa – prima delle piattaforme streaming, quando in tv passavano quei vecchi film visti e rivisti e l’aria condizionata era un lusso per pochi – la strada sarebbe stata piena di gente. Fuori per un gelato, per un alito di vento fresco. Impensabile immaginare di subire, o compiere, una spaccata a quell’ora. Vent’anni fa, in piena estate.

"E forse – dice Bernardo Graziani, titolare della caffetteria “Lo scivolo“ – se tornassimo a far vivere le nostre città, il paese, senza lasciarlo in balia di chi ha brutte intenzioni, tutto questo, questi episodi, non succederebbero... Almeno non con questa frequenza".

I ladri, dopo aver infranto la porta a vetri, si sono buttati sulla cassa. E per prendere il registratore, per farlo in fretta, hanno spaccato tutte le bottiglie posate sul bancone. E senza nemmeno vedere cosa c’era dentro, quanti soldi contenesse, sono fuggiti direttamente col cassetto sottobraccio. Una film già visto e rivisto, come quelli che passano in tv d’estate. Ma con un colpo di scena...

A pochi minuti dal colpo nella caffetteria una pattuglia dei carabinieri, in strada per il controllo, ha fermato un motorino. Di cui era stato denunciato il furto. A bordo due giovani di venti e trent’anni, uno italiano e l’altro di origine marocchina. Avevano con loro cassetto del registratore rubato, un attimo prima, proprio alla caffetteria “Lo scivolo“. Per questo i carabinieri li hanno denunciati per ricettazione, mentre le indagini proseguiranno per capire se i due ragazzi siano anche responsabili del colpo. Nel frattempo la cassa è stata riconsegnata, con i pochi spiccioli che conteneva, a Graziani. Che da 12 anni gestisce “Lo scivolo“, e da tutta la vita abita a Torre del Lago. "Arrabbiato? No, più che altro sono dispiaciuto. E spero di poter rivedere la frazione come la ricordo, con i bar aperti, i mercatini, le persone in strada... Viva, e quindi anche più sicura".