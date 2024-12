Alpemare vince l’Oscar del turismo. Lo stabilimento al top dell’ospitalità

Alpemare da Oscar. Lo stabilimento balneare della famiglia Bocelli ha conquistato infatti un altro lusinghiero riconoscimento: l’Oscar del Turismo per la categoria New Hospitality, così proponendo a livello internazionale la capacità di accoglienza della spiaggia di Forte dei Marmi. La cerimonia si è tenuta nella prestigiosa cornice del The St. Regis a Roma con la consegna degli MHR Tourism Awards,

rappresentati dal microfono d’oro. L’evento, giunto alla terza edizione, ha celebrato le eccellenze del settore turistico e dell’ospitalità italiana, riconoscendo le realtà che si sono distinte per qualità, performance e innovazione nell’ultimo anno. Ideato da Deborah Garlando, ceo di Mhr, con il supporto di Palmiro Noschese e Paolo Garlando, l’evento è stato condotto da Gabriella Carlucci, e ha visto un video saluto del ministro del turismo Daniela Santanchè e gli interventi del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, il presidente della commissione turismo di Roma Capitale Mariano Angelucci e la presidente Enit Alessandra Priante. La serata ha visto la partecipazione di numerosi esponenti di spicco del settore, tra cui rappresentanti di istituzioni, imprenditori e professionisti dell’industria turistica. La giuria, presieduta da Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer era composta da esperti e opinion leader del settore che hanno scelto tra le oltre 400 candidature pervenute dalle differenti realtà del turismo: non solo hotel ma anche spa, ristoranti o istituzioni.

A ritirare il premio è stato Alessandro Luchetti responsabile marketing di Alpemare.

Si tratta di un anno d’oro per lo stabilimento balneare, già incoronato nel 2024 all’Aperitivo Festival a Milano come miglior beach club d’Italia per essere "uno spazio di alta moda, design e ricercatezza, una location di riferimento per gli eventi dei brand del lusso, il rifugio in Versilia di celebrità che non amano apparire e qui trovano tutta la privacy e le ‘coccole’ di cui hanno bisogno. Alpemare è un luogo cosmopolita ma al tempo stesso fortemente versiliese, espressione autentica di un territorio, la Toscana, e di una proprietà che ha conquistato fama nel mondo attraverso il canto e la musica".

Francesca Navari