Emergenza casa, sono 85 gli alloggi Erp ancora sfitti

Viareggio, 19 novembre 2024 – Da un accesso agli atti compiuto dal Pd è emerso che “Sono 85 gli alloggi Erp attualmente sfitti nel Comune di Viareggio, dei quali 47 necessitano di ristrutturazioni ancora in attesa di finanziamento, 13 sono finanziati ma aspettano l’avvio dei lavori, 17 sono già in fase di ristrutturazione e infine 8 sono immediatamente assegnabili”.

Questa la fotografia del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in città che “Con investimenti mirati - dicono i Dem - potrebbe essere recuperato per soddisfare le esigenze abitative della comunità locale”. La riflessione nasce a seguito della partecipazione del Comune di Viareggio ad un bando della Regione - dedicato esclusivamente alle nuove costruzioni - per ottenere un finanziamento da destinare alla realizzazione di 16 appartamenti popolari al margine del parco Baden Pawell alla Migliarina. Ipotesi osteggiata dai residenti del quartiere che per difendere l’unico, grande, parco del rione hanno aperto anche una petizione. “A fronte dei numeri emersi sul patrimonio di Erp - interviene il capogruppo del Pd, Dario Rossi - ci sembra illogico destinare risorse a nuovi edifici che consumano suolo ed eliminano aree verdi. La riqualificazione degli immobili già presenti permetterebbe di risparmiare risorse e di evitare un’ulteriore cementificazione, in linea con le politiche ambientali che sempre più amministrazioni adottano per promuovere uno sviluppo sostenibile”.

La proposta del PD, quindi, sarebbe quella “di destinare le risorse necessarie a completare i lavori sugli alloggi vuoti e in disuso, rispondendo sia alla richiesta di nuove abitazioni sia alla necessità di tutelare l’ambiente e preservare gli spazi verdi urbani”.