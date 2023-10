All’insegna del ’Giallo’. Sabato la finalissima

Giallo Camaiore arriva all’ultimo atto: sabato alle 21, al Teatro dell’Olivo, si terrà la serata finale del premio di letteratura gialla, arrivato all’undicesima edizione e ripreso quest’anno dopo l’interruzione del 2013. Il Premio è riservato alle opere di autori di romanzi gialli nell’accezione generale del termine: dal thriller al noir, passando per il poliziesco, il mystery e la detection story. Inoltre, è prevista una sezione ‘Opera prima’.

Le opere giunte alla serata finale sono state selezionate dalle tre giurie tecniche: la ‘Giuria degli esperti’ (composta da Marco Santoni, Valerio Calzolaio, Valerio Varesi, Patrizia Debycke e Simone Innocenti), che ha valutato in base al gradimento e alle recensioni; la ‘Giuria delle librerie’ (formata da Fahreneit 451 di Pistoia, Diffusione del Libro di Camaiore, Libreria Fogola di Pisa, Libreria Ticinum di Voghera e Mondadori Bookstore di Camaiore), con valutazione in base alle opere più vendute; e infine la ‘Giuria dei Blogger’ (ne fanno parte i blog ‘Milanonera Webmagazine’, ‘Libroguerriero’ e ‘Thriller Cafè’), che ha preso in considerazione la conoscenza e l’apprezzamento sul web.

La cernita ha portato prima a una rosa di nove finalisti, poi alla terzina finalista e alla coppia che si sfiderà per la sezione ‘Opera prima’, dedicata agli esordienti. Per il Premio, a contendersi la vittoria finale sono Cristina Cassar Scalia con ‘Il re del gelato’ (Einaudi), Alessandro Robecchi con ‘Una piccola questione di cuore’ (Sellerio) e Piergiorgio Pulixi con ‘La libreria dei gatti neri’ (Marsilio). La sezione ‘Opera Prima’, invece, vede il duello tra Gian Andrea Cerone con ‘Le notti senza sonno’ (Tea) e Davide Cossu con ‘Il quinto sigillo’ (Newton Copmton).