Allievi marescialli. Bando dell’Arma

CONCORSO FORZE ARMATE

Bando di concorso per 3.852 carabinieri che saranno arruolati e ripartiti fra un contingente di VFP e civili cittadini che ambiscono accedere a questa importante istituzione. In particolare: 2.675 posti a vfp (Volontari in Ferma Prefissata), personale congedato o in servizio che non ha ancora compiuto il 28esimo anno di età, e VFP iniziale in servizio che non hanno compiuto il 25esimo anno; 1.145 posti a civili che non hanno compiuto 24 anni; 32 posti sono riservati e suddivisi in: 22 tratti da VFP congedati o ancora in servizio e 10 a civili cittadini con i requisiti indicati nel Bando di concorso (tra questi, 11 a chi ha attestato bilinguismo)

Chi desidera partecipare alla fase di arruolamento può collegarsi al link www.inpa.gov.it o al sito “https://www.carabinieri.it”. Richieste entro il 28 giugno esclusivamente per via telematica con Spid.

AUSILIARIO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA

La figura dovrà essere in possesso di Diploma di Scuola Superiore. La risorsa inserita si occuperà di effettuare l’accertamento delle violazioni relative alla sosta in tutte le strade del territorio comunale.

Orario part-time misto dal lunedì alla domenica con i relativi riposi compensativi. Si richiede la disponibilità a prestare attività lavorativa su turnazione diurna e nei giorni festivi. Luogo di lavoro: Pietrasanta. Candidature al link https://www.careerjet.it

OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO

Arti – Centro per l’Impiego di Viareggio. Avviamento a selezione per l’individuazione di n.1 (uno) soggetti idonei di cui artt.1 e 8 della Legge 68/99 (disabili) per l’assunzione a Tempo Indeterminato e Pieno, per chiamata numerica, con qualifica di: operatore esperto amministrativo. Scadenza 10/06/24

https://lavoro.regione.toscana.it