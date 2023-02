All’Hotel Palace torna il brunch “americano“

Domani, finite le sfilate del carnevale, l’hotel Palace torna a ospitare il brunch alla carta in stile americano. A partire da mezzogiorno saranno servite le proposte della cucina diretta dalo chef Gianluca Grosso. Negli eleganti saloni saranno serviti piatti freschi e frizzanti realizzati con pazienza e semplicità, con una personale innovativa visione dove convivono equilibrio di sapori, stile ricercato e armonia di ingredienti. Uova, bacon e pancakes non possono mancare come del resto la frutta. Richiesti i sandwiches, toasts e i bagel. Protagonista anche il pancake con sciroppo di acero e altre delizie e bevande. Il personale saràa disposizione nella zona del Blu Bar. Prenotazioni allo 0584.46134.