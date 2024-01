Alle Scuderie . Johann Trollman. Ballerino e pugile

Si alza nuovamente il sipario nel nuovo anno sulla stagione teatrale “Voci vive Un teatro che racconta“ al Teatro Scuderie Granducali. L’appuntamento è per il 24 alle 21 quando salirà sul palco delle Scuderie Granducali Luca Barsottelli con il suo spettacolo “Polvere”. Spettacolo nel quale racconta la storia di Johann Trollmann per metà un pugile e per metà un ballerino vissuto agli inizi del 1900. Vince quattro campionati regionali. Il giovane è selezionato per le Olimpiadi del ‘28 a Stoccolma, ma ci va un pugile di Amburgo che Trollmann aveva più volte battuto. Lui, a casa. Perché, spiegazione ufficiale, "il suo stile era poco tedesco". Una storia ricca di emozioni. Luca Barsottelli porta in scena uno spettacolo che è un’anteprima.

Luca Barsotelli è uno degli attori principali della stagione teatrale che ha nuovamente alla direzione Elisabetta Salvatori (nella foto). “Voci vive: un teatro che racconta” è una stagione, rappresentazioni legate dal filo conduttore del teatro di narrazione, l’apprezzato genere che porta da sempre in scena, suscitando tante riflessioni ed emozioni e avvalendosi in questa nuova esperienza dei narratori erranti. Il cartellone teatrale, sei spettacoli, andrà avanti fino al 6 marzo. I biglietti sono in vendita dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 alla segreteria della Fondazione Terre Medicee e la sera dello spettacolo alla biglietteria del teatro.