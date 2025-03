All’asta la casa di Sirio Giannini. Il Comune vende a 560mila euro

Entra nel vivo la vendita della casa dello scrittore Sirio Giannini da parte del Comune. C’è tempo sino al 15 marzo per presentare offerta al rialzo, rispetto alla somma prevista a base d’asta di 560 mila euro. L’edificio, composto da due unità immobiliari, è in via Giandiana 129/131 a Pozzi,e risale alla seconda metà degli anni Sessanta: l’immobile fu oggetto di donazione da parte di Anna Maria Torlai Giannini, sorella dello scrittore (a cui è intitolata la biblioteca) scomparsa nel novembre 2021 a 92 anni e che al Comune ha lasciato le due abitazioni oltre a un conto corrente, una polizza, gioielli, mobili e perfino una Fiat 500 Topolino da collezionisti.

Il fabbricato si compone di due piani fuori terra e un interrato, i due appartamenti hanno ciascuno una superficie lorda pari a circa 128 metri quadri e, nello specifico, le due unità presentano una pressoché identica distribuzione dei vani risultando entrambe composte da cucina, soggiorno e sala, disimpegni, tre camere oltre a bagno. Il fabbricato pertinenziale, ad uso garage, è realizzato in muratura e può ospitare due automobili. Il terreno attiguo ha una superficie catastale pari a 1.137 metri quadrati.

Per partecipare alla gara è necessario far pervenire la propria offerta all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.30 del 15 marzo, con un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall’offerente o dal legale rappresentante, se trattasi di società. All’interno dovranno essere contenute due buste: in una la domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile scaricabile dal sito www.comune.seravezza.lucca.it, con copia del documento d’identità in corso di validità; la seconda deve contenere l’offerta debitamente firmata. Il plico potrà essere recapitato mediante raccomandata postale oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo.

Lunedì 17 marzo alle 12 al municipio avrà luogo l’asta in seduta aperta al pubblico, con la partecipazione di due funzionari comunali nominati dal responsabile del settore tecnico operativo. E a quel punto sarà ufficializzato se ci sarà un nuovo proprietario per la dimora che ospitò a lungo lo scrittore legato al neorealismo.

