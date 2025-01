Allarme inquinamento. Sos ambientalista

Oggi alle 17 all’associazione Uovo di Colombo in via Matteotti 180, in collaborazione con diverse associazioni locali e nazionali, tra cui Forum Lucca Acqua Si-cura, Greenpeace, Legambiente, Rete Ambientale della Versilia, ci sarà un incontro pubblico per discutere delle presenza sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) anche in Versilia. Un gruppo di sostanze chimiche artificiali estremamente persistenti e pericolose per la salute umana e l’ambiente.

I PFAS sono un gruppo di oltre 4.700 sostanze chimiche artificiali, ampiamente utilizzate in vari settori industriali. Queste sostanze, note come ‘sostanze chimiche permanenti’, si accumulano nel nostro organismo e nell’ambiente, risultando estremamente persistenti.

Studi scientifici hanno evidenziato i potenziali effetti negativi sulla salute umana, tra cui danni al fegato, malattie della tiroide, obesità, problemi di fertilità e cancro. Durante l’evento, verrà presentata un’analisi approfondita del libro che collega i PFAS all’inquinamento dell’acqua, alla perdita di biodiversità e ai problemi da salute correlati delle popolazioni colpite.

Sarà discussa la proposta di mettere a bando la produzione di PFAS in ogni sua forma e, in particolare, saranno diffusi i nuovi dati appena raccolti da Greenpeace sulla presenza di PFAS nelle acque della Versilia, aggiungendo tali informazioni ai dati pubblici già noti di Arpat. L’incontro aperto a cittadini e studenti.