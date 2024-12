Allarme “bycatch“. Associazioni denunciano alla Capitaneria

È la situazione denunciata dalle associazioni Wwf Alta Toscana, Legambiente Versilia e Amici della Terra Versilia con l’esposto presentata alla Capitaneria e all’autorità portuale di Viareggio, per il problema della presenza di uccelli allarmati o con lenze all’interno dell’area portuale. ?Sono stati diversi, difatti, gli episodi segnalati negli ultimi giorni, di uccelli in difficoltà a causa di lenze abbandonate. "Tra questi - scrivono Tommaso Lipparelli e Carlo Francesconi - un edredone con una lenza attorcigliata all’ala e una beccaccia di mare con una lenza avvinghiata alla zampa. Ed è un problema, quello della cattura accidentale di animali durante le attività di pesca, che da anni rappresenta una minaccia per la biodiversità marina. Sarebbe necessario aumentare i controlli sulla pesca e riprendere le attività di sensibilizzazione con cartelli informativi".