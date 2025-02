Alla scoperta dei luoghi di Giacomo Puccini

Oggi alle 15.30 si svolge una passeggiata dedicata a Puccini ( nella foto) organizzata dagli Amici del Festival pucciniano alla scoperta degli edifici, dove il maestro abitò prima di trasferirsi da Torre del Lago nel villino di via Marco Polo. La passeggiata è gratuita faranno da ciceroni: Eva Fabbri, Lisa Domenici, Emiliano Sarti. Ritrovo in piazza Campioni. Puccini frequentò Viareggio a partire dal 1910 e soggiornò in alberghi o in case in affitto, mentre a Villa Alessandri in via Mentana finì la strumentazione della "Fanciulla del west".

Il percorso proposto dagli Amici del Festival Pucciniano segue gli spostamenti del maestro fino al 1921 quando si conclusero nel villino del Marco Polo dove Puccini abitò fino al 1924, anno della morte. Informazioni al 3398166769.