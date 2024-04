Alla farmacia si prenotano visite

Da giovedì alla farmacia di via degli Olmi in Vaiana sarà attivo il Cup con apposito desk proprio di fronte l’ingresso dove, per agevolare il regolare defluire dei servizi è stato posto un totem in cui prendere i numeri elimina code con distinta numerazione (per il Cup e per la normale attività di farmacia). Il servizio verrà effettuato il martedì e giovedì dalle 12 alle 14 e il sabato dalle 10 alle 12.

"Ringrazio Marco Verona, amministratore unico della Multiservizi e tutti i farmacisti che lavorano nella struttura – afferma il vice sindaco Andrea Mazzoni - prenotare le visite in farmacia sarà un vantaggio per tutta la nostra comunità".

"Con questo nuovo servizio – sottolinea Verona - la farmacia comunale intende essere ancora più vicina alle necessità della popolazione, agevolando l’accesso alle pratiche sanitarie, come la prenotazione di esami e visite mediche"