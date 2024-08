Alla Casa delle Donne la rampa d’accoglienza donata da Uniti si può

Erano stati donati alla festa di nuovo tesseramento scorsa, organizzata annualmente, i 5mila euro raccolti dall’associazione “Uniti si può Marco Luisi“ per la Casa delle Donne e il Centro Antiviolenza “L’una per l’altra“, utili alla ristrutturazione dello stabile, dalla staccionata alla pedana per persone con disabilità. Una pedana che è stata sistemata in questi giorni, proprio negli spazi esterni della Casa delle donne, "per consentire di abbattare le barriere architettoniche, permettendo di accogliere anche donne con ridotta capacità di deambulazione".