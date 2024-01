Alla Casa della Salute. La mensa dei dipendenti

Viene attivato in questi giorni per gli operatori socio-sanitari che lavorano nella struttura, il servizio mensa per la Casa della salute, con prenotazione pasti on line e consegna da parte del fornitore del servizio, come accade già a Viareggio e Pietrasanta. L’Azienda Usl Toscana nord ovest stava lavorando da molto tempo a questo progetto. Il nuovo servizio si inserisce in una sede che - grazie alla stretta collaborazione in atto con la Croce Bianca proprietaria dell’immobile - sta consentendo all’Asl di portare avanti una “sperimentazione di struttura di prossimità”, sulla base di un progetto della Regione. La Casa della salute di Querceta è così diventata sede della sperimentazione del processo di evoluzione verso la Casa della Comunità: il progetto prevede lo sviluppo di alcune linee d’attività anche innovative legate alle multiprofessionalità, allo sviluppo della centrale operativa territoriale, alla partecipazione della comunità, orientamento e informazione su percorsi e accoglienza, telemedicina.