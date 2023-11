Albetreta, l’incubo è finito. Strada riaperta al transito

La settimana, o poco più, vissuta in semi-isolamento è finalmente terminata. Ieri pomeriggio è stata infatti riaperta al passaggio controllato delle auto via Albetreta, sulle colline di Strettoia, dallo scorso 5 novembre praticabile solo a piedi a causa dello smottamento provocato dalle piogge insistenti cadute nei giorni precedenti. L’episodio si era verificato a circa 300 metri dall’imbocco a valle di via Strettoia, costringendo una quindicina di famiglie a spostarsi unicamente a piedi con tutti i disagi del caso vista anche la ripidità, in alcuni tratti, della strada.

L’intervento di primissima messa in sicurezza del versante collinare era iniziato giovedì scorso e ha consentito di ripristinare la parte carrabile. "È stato un intervento effettuato in tempi record – sottolinea l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – grazie all’impegno dell’ufficio tecnico e allo sforzo della ditta incaricata. Quest’ultima ha lavorato anche in condizioni meteo poco favorevoli allo scopo di alleggerire quanto prima il disagio dei residenti". Ora gli sforzi restano concentrati sulla seconda fase, visto che è ormai in dirittura d’arrivo anche il piano di messa in sicurezza definitiva, a cui hanno lavorato i tecnici comunali supportati da un professionista esterno esperto in servizi geologici.