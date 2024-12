Albero da record in Versilia, è il cedro del Libano alto oltre 30 metr

Stazzema (Lucca), 24 dicembre 2024 – A Stazzema nei primi anni 30 fu piantato un cedro del Libano nel capoluogo davanti alla piazza della pieve romanica Santa Maria Assunta. Negli anni ‘60, la Pro Loco locale iniziò ad allestirlo per le festività natalizie e il rito annuale è stato mantenuto con il susseguirsi dei comitati paesani. Il cedro del Libano è pian piano cresciuto e da qualche anno, per le festività natalizie, rappresenta l’albero di Natale più longevo e alto per la comunità di Stazzema e della Versilia.

Il cedro di Stazzema è uno tra gli alberi natalizi naturali non recisi più alti in Toscana

L’illuminazione è sostenuta economicamente dal comitato paesano e da alcuni finanziamenti privati. In questi ultimi anni è stato fatto un nuovo impianto che ha un maggiore risparmio energetico, passando dalle vecchie lampadine colorate ad incandescenza a quelle attuali a led. I giochi di luce sono gestiti da uno specifico software curato da un tecnico informatico locale. Oltre che dallo stesso borgo di Stazzema, nei pressi della suggestiva pieve, l’albero è visibile dalle strade di accesso ai paesi di Pomezzana e Farnocchia, dalla località Luchera e Ruosina, da Retignano e parte della Valle del Giardino, con i suoi 30 metri di altezza. Il cedro del Libano illuminato a festa rappresenta uno tra gli alberi natalizi naturali e non recisi più alti della Toscana, l’unico nel Parco Alpi Apuane. Al termine delle festività verrà smantellato e sottoposta a potature e verrà sostituita la trave che sostiene i cordoni dell’illuminazione.

Fra.Na.