Lido di Camaiore (Lucca), 19 aprile 2025 – Un grosso pino è crollato a Lido di Camaiore, in via Monte Lieto. L’albero, che si trova in un giardino privato, è caduto forse per il maltempo dei giorni scorsi e nel crollo ha ostruito la strada.

Via Monte Lieto, traversa di via delle Medaglie d’Oro a poca distanza dal confine con Focette, è dunque chiusa, transennata in attesa dell’intervento di rimozione dell’albero che con la sua chioma impedisce il passaggio anche ai pedoni.

Luca Boldrini