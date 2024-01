Al volante senza patente. Multa di 8 mila euro

Senza patente, assicurazione e revisione dell’auto: intercettato dai vigili urbani, il 54enne guidatore ha collezionato una multa recorda da 8.000 euro.

Durante la serrata attività di controllo della circolazione stradale del comando di polizia municipale col Targasystem, di recente potenziato a Capezzano Pianore, gli agenti in azione nella frazione hanno intercettato l’ennesimo veicolo senza copertura assicurativa. Si tratta di una Renault che oltretutto era anche priva del certificato di revisione. Il fatto più grave è che, al momento del controllo, gli agenti hanno accertato che il conducente, un uomo di Camaiore, era anche senza patente perché gli era stata revocata con un provvedimento della Prefettura di Lucca risalente addirittura al 2021.

Non è il primo caso in questi ultimi mesi in cui, attraverso i controlli delle targhe, vengono scovati guidatori privi di patente. Dal controllo è emerso che il veicolo, oltre che privo di revisione, era stato sospeso dalla circolazione. Insomma un bel numero si gravi infrazioni che hanno fatto scattare la multa di 8.000 euro oltre che la denuncia penale per reiterata guida senza patente. È stata elevata inoltre la sanzione di 300 euro alla proprietaria del veicolo, diversa dal conducente fermato, per l’incauto affidamento della vettura. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. “Ringrazio il mio personale che ogni giorno operando sul territorio – ha detto il comandante Claudio Barsuglia – contribuisce a garantire maggiore sicurezza nella circolazione stradale”.

I.P.