Al Vittoria Manzoni un trio di protagonisti

La comicità pungente di Andrea Tosatto, i riflessivi aneddoti dell’avvocato Alessandro Fusillo, le “serissime” considerazioni di Silver Nervuti con la supervisione della giornalista Marzia Di Sessa, editrice della web tv 9MQ: è la ricetta del nuovo spettacolo che fa parte del cartellone teatrale dell’Associazione Meglio di Ieri, fondatore e presidente Daniel Griva (foto). Lo spettacolo è in programma venerdì alla 21.15 sul palco del Teatro Vittoria Manzoni. Per andare a vedere la piece è necessaria la prenotazione al 333/8095928, anche su whatsapp. Il Cartellone organizzato dall’Associazione Meglio di Ieri porta in scena spettacoli di grande impatto.