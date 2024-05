Al via le semifinali per lo scudetto. Il Forte dei Marmi domani a Lodi

VERSILIA

Domani con Lodi-Forte dei Marmi (ore 21) e domenica (ore 18 con diretta FISR) Follonica-Trissino prendono il via le semifinali scudetto di hockey al meglio delle cinque partite. Nelle belle dei quarti si sono imposte Follonica e Lodi: il Follonica ha battuto per 5-4 ai supplementari (p.t. 3-2; s.t. 4-4) un irriducibile Grosseto. Per la squadra di Silva reti dei fratelli Banini (Francesco 2, Davide 1), Montigel e Bonarelli; per quella di Achilli, Saavedra 2, Franchi, Thiel. Successo a Sarzana per il Lodi (6-4, p.t. 2-0) sempre in vantaggio e mai raggiunto dai padroni di casa. Per i lombardi in rete Fantozzi 2, Giovannetti, Najera, Nadini e Faccin; Olmos 2, Illuzzi e Garcia per i liguri. Tornando alle semifinali, che iniziano in casa delle formazioni peggio piazzate in regular season, le serie dovrebbero proseguire l’8 e 11 maggio a Forte dei Marmi e Trissino. Eventuali belle il 15 e 18, mentre la finale dovrebbe iniziare il 25 maggio per concludersi, al massimo, l’8 giugno. Tutte le date vanno comunque prese con beneficio d’inventario, stante l’infinita serie di modifiche ai calendari.