Al via la seconda mostra di Ambient-Arte

Inizia oggi la seconda esposizione del mese alla Galleria Europa sulla Passeggiata a Lido, che sarà inauguata alle 18 e vedrà in esposizione la personale di Roberto Venturini dal “titolo Magmatica“. "Il magma è un miscuglio di sostanza che scaturisce dalla profondità della terra – spiega l’artista - una sostanza in movimento, incandescente e luminoso che brucia ogni cosa incontra. Nel raffreddarsi consolida il suo lato pietoso esprimendo e fissando la storia e il carattere". La pittura di Venturini prende la sua ispirazione trovando le sue forme e colori dal magma materico che produce o trova sul supporto pittorico. La rassegna rientra nel progetto Ambient- Arte che ha come obiettivo quello di avvicinare le persone all’arte attraverso una riflessione sul nostro pianeta.