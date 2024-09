Al via la Festa della Salute iCare. Il paziente al centro dei convegni: "Per un sistema sicuro e inclusivo"

VIAREGGIO

È tutto pronto per l’inaugurazione, che avverrà oggi, alle 18, nelle sale del Principino, per la tre giorni di convegni, tavole rotonde, screening e consulenze gratuite, che renderanno la città centro di sanità, salute e di sguardo proiettato ad un futuro innovativo e inclusivo. Questo, e molto altro, è la Festa della Salute iCare, l’evento promosso con il contributo del Comune e organizzato in collaborazione con Motore Sanità e in media partnership con QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, Askanews, One Health, Mondosanità, Eurocomunicazione, che riunisce 55 associazioni di pazienti da tutto il Paese, rappresentando un’ occasione unica per dialogare sullo stato della Sanità in Italia. E che accoglierà, per tre giorni, esperti, stakeholder del settore sanitario e rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, con un obiettivo preciso: porre il paziente al centro del dibattito, analizzando l’attuale sistema sanitario, individuandone i punti di forza e le criticità per tracciare un percorso di miglioramento, per cui la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è fondamentale per raccogliere, e poi tradurre, in azioni concrete, gli spunti che emergeranno dai lavori.

Ed è sempre la “Centralità del paziente“ il titolo della prima giornata al Principino, che ospiterà convegni e tavole rotonde. Ad aprire i lavori, oggi, saranno Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, Eugenio Giani, presidente Regione Toscana e Simone Bezzini, assessore alla Sanità della Toscana. Il sottosegretario Butti aprirà, inoltre, anche la seconda giornata, domani alle 9.30, analizzando “l’apporto vincente della tecnologia nella trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale” e alle 11, l’argomento sarà lo “sport come benessere mentale e psico-fisico” con l’intervento del ministro Abodi, seguito, alle 11.30, da quello del viceministro del lavoro e delle politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci. Alle 12.15, Francesco Saverio Mennini, Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, partecipa al “Laboratorio di idee sulla salute mentale”. Alle 15, sarà data la parola alle associazioni dei pazienti, con un confronto tra punti di forza e criticità, mentre alle 17 il focus si sposta su “iCARE, prendersi cura dei cittadini ogni giorno”. Per la giornata conclusiva della Festa, alle 10, si parte con “Il Paziente al Centro: tra Innovazione Digitale e Ospedale Virtuale”, proseguendo alle 10.30 con la presentazione della “carta dei diritti delle persone con patologia” e le sfide, al “Luciano Martini“ e al centro sportivo Marco Polo, tra le 11 squadre della Coppa Italia di calcio della Nazionale Medici. Per una giornata conclusiva che guarda, e mette al centro, così come l’iniziativa in sé, la persona, e il paziente.