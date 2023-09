Al via interventi da oltre 900mila euro a Pietrasanta per la sicurezza dei plessi scolastici

Sinergia e collaborazione tra istituzioni e mondo scolastico con un unico obiettivo: più sicurezza e comfort tra i banchi. È lo spirito che fa da sfondo all’investimento da oltre 270mila euro per intervento nei plessi cittadine, più altri 657mila in partenza nei prossimi mesi insieme al cantiere per il nuovo polo scolastico di Tonfano. I lavori di manutenzione ed efficientamento non andranno ad interferire con lo svolgimento delle lezioni. "Auguro un buon rientro a scuola ai nostri ragazzi, ai docenti e agli operatori – dicono il sindaco Alberto Giovannetti e il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – mentre da parte nostre continueremo a offrire servizi sempre migliori. Grazie alla sinergia con l’assessorato ai lavori pubblici e la comunità scolastica, dalle famiglie ai docenti, abbiamo risolto piccole necessità che renderanno i plessi più accoglienti, moderni e funzionali".

Entrando nei dettagli, alle elementari “Alessio Ricci” del Pollino è stata installata una nuova pensilina per proteggere i bambini dalla pioggia agli orari di ingresso e uscita. Alle ex elementari “Rigacci” del Crociale, dove è attivo un istituto privato, è stata rimossa e sostituita la pavimentazione. Invece le materne “Rodari” della Quadrellara, le elementari “Barsottini” all’Africa e il nido “Il Castello” a Vallecchia sono stati interessati da interventi sulla copertura. Fino ad altri plessi dove sono state fatte piccole manutenzioni. Altrettanto corposo il programma di operazioni in partenza nelle prossime settimane. "A fine settembre – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – ci sarà l’imbiancatura esterna delle ’Rodari’, a ottobre il rifacimento della copertura alle materne ’Salgari’ di Strettoia, l’efficientamento energetico alle materne ’Marsili’ all’Africa con fondi Pnrr e la demolizione della vecchia elementare ’Bibolotti’, primo atto della costruzione del nuovo polo scolastico di Tonfano".