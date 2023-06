Al tramonto si legge assieme nell’ex fioraio

"Letture al tramonto" nell’ex negozio di fiori. Una particolare iniziativa, promossa dall’attrice e narratrice Elisabetta Salvatori che si pone come un appuntamento quotidiano, da giovedì 22 giugno a sabato 21 settembre alle 19 alla Fioreria delle storie, in via Aurelia 1124. "Solitamente sono io a farmi narratrice – spiega Salvatori – ma volevo coinvolgere anche il pubblico e così mi è venuta l’idea di lanciare questa proposta su Facebook. La risposta è stata eccezionale e in appena una settimana mi sono arrivate cinquanta prenotazioni che, con il tam-tam mediatico, sono cresciute sempre più". Il calendario delle letture sarà ricco di ogni genere, spaziando da Carlo Collodi a Fernando Pessoa, da Giovanni Verga a Stefano Benni, da Luigi Pirandello sino a Fabio Genovesi. A dare intonazione ed emozioni a quelle pagine saranno dunque appassionati lettori di ogni età, professione e provenienza, dato che la voce dell’iniziativa sta raggiungendo anche le province limitrofe. Questi appuntamenti, con la bellezza delle parole e il potere dell’immaginazione, si svolgeranno in uno spazio dentro la Fioreria delle storie, attiguo al teatrino ma ancor più intimo. Il primo appuntamento, giovedì prossimo, vedrà nella veste di lettrice Elisabetta Petrucci che proporrà qualche passo de I Promessi Sposi, un omaggio all’autore nel 150° anniversario della morte. Un’altra apprezzatissima iniziativa è quella dell’angolo dedicato ai libri, all’esterno della Fioreria, dove chiunque può prendere gratuitamente un’opera e, se gli piace, tenersela, magari dando vita a questa arricchente circolarità. Per info e per proporre la lettura di un libro: 347 5739523