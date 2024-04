Al Teatro Manzoni il concerto di Andrea Costa

Domani alle 21.15 il Teatro Manzoni ospita “Canto e parlo” il concerto che ha come protagonista Andrea Costa. Cantautore nato a Lucca Andrea Costa (foto) ha dedicato la vita alla passione per la musica. Mentore è un celebre musicista russo lo segue e produce le canzoni: con una grande orchestra lo accompagna in ogni esibizione. Stringe una collaborazione con Sergey Mazaev e ogni anno partono per tournée in Russia e portano la musica italiana in territori coinvolti oggi dalla guerra.

Il pubblico ascolterà la musica emozionante di Andrea Costa che si esibirà con la band italiana: otto elementi di elevata professionalità e passione. Il concerto sarà articolato da suoi brani e da alcune cover di artisti italiani.