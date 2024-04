Al Teatro Jenco. Il Giocattolaio di Gardner Mcay

Prosegue la stagione teatrale del Teatro Comunale Elpidio Jenco, venerdì prossimo (12 aprile) alle 21 uno spettacolo attuale, definito una delle sorprese della stagione di prosa 2024: “Il giocattolaio“ divenuto uno dei grandi successi di Broadway negli anni Settanta tratto dal testo del commediografo americano Gardner McCay diretto da Enrico Zaccheo con Francesca Chillemi (foto) e Kabir Tavani, riedizione teatrale italiana del Toyer di Gardner McKay che fu un duraturo successo di Broadway. “Il Giocattolaio” è un thriller psicologico claustrofobico nel quale il protagonista prende di mira le donne pur decidendo di non ucciderle. Le seduce e le lobotomizza con molta destrezza, abbandonandole a un destino atroce: le rende bambole viventi, immobilizzate su una sedia a rotelle e disponibili ad ogni suo desiderio. Nello spettacolo, ricco di tensione e suspense, si susseguono colpi di scena a ritmo serrato che costringono lo spettatore a seguire la vicenda col fiato sospeso. Il testo è in grado di indagare la capacità umana di manipolare il prossimo e la straordinaria attitudine dell’essere umano a mentire e a torcersi psicologicamente quando è mosso da forti emozioni soprattutto se si tratta di quelle più inconfessabili. “Il Giocattolaio” spinge lo spettatore a riflettere sul grande potere del carisma e sul desiderio dell’individuo suggestionato a credere a qualunque verità faccia comodo, a perdonare facilmente per poter ritornare nella sicura e confortevole quotidianità. Biglietti acquistabili alla segreteria del teatro; allo 0584.359322 o mail a [email protected] e on-line sul sito www.vivaticket.com e www.puccinifestival.it