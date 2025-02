Al Sant’Agostino la due-giorni per imparare l’uso del defibrillatore

Due giorni di formazione aperti a tutta la cittadinanza per insegnare l’uso del defibrillatore (nella foto i corsi effettuati alla palestra dello "Stagi") in modo da abilitare un numero ancora maggiore di nuovi "angeli del cuore" ma anche consentire a chi è già formato di aggiornare l’abilitazione (biennale) in scadenza. L’iniziativa, nata in scia al progetto "Pietrasanta cardioprotetta", è in agenda l’11 e 12 marzo al Sant’Agostino (alle 21) ma già da ora sono aperte le iscrizioni. "Possono partecipare tutti i cittadini residenti over 18 – spiega il consigliere comunale Giacomo Vannucci, promotore dell’evento insieme alla ’Salvamento Versilia’ – presentandosi con il proprio codice fiscale e un recapito sia telefonico sia per e-mail. Grazie alla disponibilità del team di Antonio Colonna abbiamo creato questo appuntamento per coinvolgere sempre più persone nella cultura della sicurezza, che si costruisce non solo attraverso la disponibilità di strumenti salvavita ma soprattutto con la formazione al loro uso corretto e tempestivo". Iscrizioni 347-5591830 e 338-9639821.