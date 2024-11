Al San Biagio i negozi di via Mazzini potranno esporre i loro articoli

Migliorie e più qualità con l’esposizione esterna dei prodotti delle attività di via Mazzini (nella foto). Sarà questo l’assetto della principale “vasca“ del centro storico durante la fiera di San Biagio (3-4 febbraio). La novità, che riguarderà poco meno di una decina di attività, fa parte dell’assetto approvato dalla giunta, sebbene i prodotti potranno essere soltanto esposti (la vendita dovrà avvenire all’interno dei negozi). Quanto al resto della fiera, via libera allo svolgimento in via Oberdan della fiera agrozootecnica, la partecipazione in piazza Crispi e dintorni di associazioni, scuole e contrade del Carnevale, e una manifestazione commerciale con annesso mercatino degli operatori non professionisti ai “Glicini“. A causa delle notevoli dimensioni della fiera e dell’alto numero di posteggi da gestire, anche per il 2025 sarà fissato un termine per la presentazione delle domande degli spuntisti in modo da migliorare i controlli della polizia municipale e snellire le operazioni.