Al salone nautico di Venezia Il salvataggio hi tech in mare

Versilia marine service parteciperà per la prima volta al salone nautico di Venezia. "Sono emozionato, abbiamo scelto una delle città più belle d’Europa per il nostro debutto ai saloni nautici italiani" dichiara Edoardo Gori, il responsabile commerciale della società. La quarta edizione vede protagonista l’innovazione ed è per questo che è stata ritenuta fondamentale la partecipazione di Versilia Marine Service "dato che – continua Gori – l’innovazione è importante in ogni ambito, ed è diventata indispensabile anche per la sicurezza di bordo. Abbiamo visto un miglioramento nella sicurezza già con l’inserimento del dae e successivamente con l’avvento dei droni; adesso siamo a un punto di svolta grazie all’alta robotica applicata ai sistemi di salvamento uomo in mare che garantiscono non solo l’incolumità del soggetto in stato di pericolo ma anche della persona che presta soccorso, per questo abbiamo selezionato U-Safe, dispositivo hi-tech telecomandato da terra, pluripremiato nel mondo, interamente prodotto in Europa".